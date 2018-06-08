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08 Haziran 2018 15:47

Kartal’da oturma eylemi yapan gruba polis müdahalesi: 8 gözaltı

Kartal’da sosyal medyadan örgütlenerek oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Kartal’da oturma eylemi yapan gruba polis müdahalesi: 8 gözaltı

08 Haziran 2018 15:47

8 kişi gözaltına alındı.


Sosyal medya üzerinden "Cuma günleri 13.00-18.00 saatleri arasında Kartal Meydanındayız" duyurusuyla örgütlenen bazı gruplar saat 14.00 sıralarında Kartal’da bir araya geldi. Kamu Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeler Platformu organizesinde toplanan grup pankart açıp oturma eylemi yapmak istedi. Polis ekipleri pankart açan gruba eylemin hukuksuz olduğu gerekçesiyle müsaade etmedi.


Polis ekiplerinin uyarısına rağmen pankart açarak slogan atmaya başlayan gruba polis tarafından ikaz yapıldı. Polisin uyarılarına aldırmayıp eyleme devam eden gruba polis müdahale etti. Açılan pankartı ele geçiren ekipler, kendilerine direnen 8 eylemciyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler polis aracına götürülürken de slogan atmaya devam etti. Çevik kuvvet ekipleri de yeni bir toplanmayı engellemek için meydanda güvenlik önlemleri aldı.




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