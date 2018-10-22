Kartal'da parke taşlarının üzerine dökülen asfalt yüzünden mahalleli birbirine girdi

Kartal Belediyesi'nin Atalar Mahallesi'nde parke taşlarının üzerine asfalt dökülmesi mahalleli ikiye bölündü. Asfalt dökülen caddede muhtar ile mahalleli birbirine girerken, sert tartışmalar yaşandı.

Kartal Belediyesi tarafından önceki gün parke taşlarının üzerine asfaltın dökülmesi tepki almıştı. Bergama taşlarının üstüne asfaltın dökülmesine bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları ise uygulanmanın doğru olduğunu savundu.

“CHP'li belediyesi milli serveti yerin altına gömmüştür”

Tartışmalara yol açan asfalt çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kartal Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Temel Yaz: “Tasarruf tedbirlerini uyguladığımız bir dönemde dayanıklı ömrü yüz yıllara varan bu taşın maliyeti ve alt yapısı ile birlikte 1 milyon lira olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP'li belediyesi bu sayede bu kadar değerdeki milli serveti yerin altına gömmüştür. Vatandaşımız ve esnafımız haklı olarak bu caddenin sıkıntılarını dile getirmiş düzeltilmesi konusunda belediyeden ricacı olmuştur. Hizmet etmeyi bilemeyen belediye yönetimi ise vatandaşın ve esnafın sıkıntısını gidermek adına büyük bir şehircilik katliamına neden olmuştur” dedi.

Bu caddedeki taş parçaları artık çocukların yararlanmasına neden oldu diyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ;”Bu caddedeki taş parçaları artık çocukların yararlanmasına neden oldu. Burada yağmur yağdığı zaman taşlar artık yerine oturmadığı için vatandaş hem yağmurdan mağdur oluyordu. Hem taşlar yerine oturmadığı için mahalle sakinleri çok fazla şikayetlerini dile getiriyordu. Biz buraya ekip olarak geldik, bu mahallede çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

Muhtar mahalleli ile tartıştı

Tartışmaların hedefi olan Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş: “Atalar Mahallesi'nin oylarını yüzde 81 ile yapılmıştır. Biz en son muhtarlar toplantısında başkana şunu ilettik ki bu iki senedir var. Biz başkanımıza dedik ki, ‘başkanım bu taşlı yol artık bize çile oldu. Bu taşlı yolun 15 yıl önceki hali uygun olabilir. Ama artık bu yol işlek, bu yolu artık taşlı yoldan kurutulması lazım. Bu taşlı yolu ya onar ya da bu yoldan bizi kurtar dedim.' Bu yolun asfaltlanması için zaten iki yıldır biz uğraşıyoruz” şeklinde konuştu. Muhtarın bu sözleri ise mahallelinin tepkisi ile karşılandı. Muhtar ve mahallelinin bir kısmı ile asfalt dökmesine karşı olan vatandaşlar birbirine girdi. Cadde üzerinde gerginlik yaşanırken, sözlü tartışma sağduyulu vatandaşların arasına girmesiyle büyümeden önlendi.