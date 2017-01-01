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01 Ocak 2017 20:31

Kartal’da şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Kartal’da şüpheli araç polisi alarma geçirdi

01 Ocak 2017 20:31

İstanbul Kartal’da edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından bomba imha ekiplerinin incelediği araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Kartal Kadıköy istikameti D-100 karayolu yan yol üzerinde saat 19.00 sıralarında terk edilmiş otomobil ihbarı üzerine polis alarma geçti. Metro durağına yakın bir yerdeki olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba uzman ekipleri sevk edildi. Polis yanyolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı.
Araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken aracın çalıntı olabileceği belirtildi. İncelemelerin ardından otomobil, çekiciyle emniyete götürüldü.



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