Kartal'daki fırsat çadırına vatandaşlar akın etti

Kartal'da kurulan fırsat çadırına vatandaşlar akın etti. Binlerce çeşit ürünün yer aldığı indirim çadırında yüzde 70'e varan indirimler uygulanırken, vatandaşlar beğendikleri markaların ürünlerini alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Kartal'ın eski stadının olduğu alana kurulan fırsat çadırında piyasadaki değerinin yarı fiyatına ürünler satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği fırsat çadırında marka ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler yapıldı. İndirimden memnun kalan vatandaşlar istedikleri her ürünü tezgahta bulabildi. Fırsat çadırının hemen yanına kurulan Trabzon Günleri stantlarında ise vatandaşlar yöresel ürünlerin tadına baktı. Alışverişe gelen aileler için çocuk oyun alanları da kuruldu. Çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenerek develere bindi.

Vatandaşların çadır indirimine yoğun ilgi gösterdiğini belirten fırsat reyonu yöneticisi Sabri Eser, “İndirim çadırı şuanda Kartal'ın eski stadında. 20 gün boyunca giyimde, ayakkabıda, çantada yüzde 30 ile yüzde 70'e varan indirimle buradayız. Ben bütün İstanbul'u, aynı zamanda İzmit'ten, Adapazarı, Bolu'ya kadar herkesi buraya bekliyorum. Çokta hareketli gidiyor. Halkımız da çok ilgi gösteriyor. Aynı zamanda yan tarafta yöresel günümüz var. Çocuklarımıza eğlencemiz var, deve binmemiz var” dedi.

Ürünleri çok beğendiğini söyleyen Semra Sevdalı, "Ürünler gayet güzel, uygun geldi bana. O yüzden bakacağım şimdi, değerlendireceğim. Bence kaçırılmayacak fırsat var burada. Herkes gelip değerlendirebilir” şeklinde konuştu.

Menşur Gün ise, “Çok güzel ucuz, herkes buraya gelsin. Kartal'a gelsin. Dışarıda 350 lira, burada 150 liraya aldık” ifadelerini kullandı.

Kartal'ın eski stat alanına kurulan fırsat çadırı 20 Kasım'a kadar açık olacak.