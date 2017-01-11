Kartallı çocuklar sokak hayvanları için iş başında

İstanbul Kartal’da, Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesinin desteğiyle karlı ve soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için kendi elleriyle mama kapları hazırlıyor.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğiyle ve Tarih Öğretmeni Deniz Şahin ile Matematik Öğretmeni Songül Üzüm önderliğinde, soğuk ve karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanları için mama da temin eden duyarlı öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları mama kaplarını önümüzdeki günlerde Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte Kartal’ın çeşitli bölgelerine yerleştirecek.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, "Kartal Belediyesi olarak çevre ve hayvanlar konusunda oldukça duyarlı bir belediyeyiz. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, çevre konusunda pek çok projeye imza attı. Bu projeyle de hem doğaya katkı sağlamayı hem de bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına destek sağlamayı hedefledik" dedi.