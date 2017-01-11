Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 10:52

Kartallı çocuklar sokak hayvanları için iş başında

Kartallı çocuklar sokak hayvanları için iş başında

11 Ocak 2017 10:52

İstanbul Kartal’da, Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesinin desteğiyle karlı ve soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için kendi elleriyle mama kapları hazırlıyor.
Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğiyle ve Tarih Öğretmeni Deniz Şahin ile Matematik Öğretmeni Songül Üzüm önderliğinde, soğuk ve karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanları için mama da temin eden duyarlı öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları mama kaplarını önümüzdeki günlerde Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte Kartal’ın çeşitli bölgelerine yerleştirecek.
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, "Kartal Belediyesi olarak çevre ve hayvanlar konusunda oldukça duyarlı bir belediyeyiz. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, çevre konusunda pek çok projeye imza attı. Bu projeyle de hem doğaya katkı sağlamayı hem de bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına destek sağlamayı hedefledik" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç