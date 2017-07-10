Kartla harcamada rekor kırıldı

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin kredi kartı istatistiklerini çıkardı. Ajans Press’in Bankalar Arası Kart Merkezi’nden (BKM) derlediği verilere göre, günümüzde aktif olarak kullanılan 124 milyon banka kartı, 60 milyon da kredi kartı bulunuyor.2012 yılında 2,9 milyar adet kartlı alışveriş ile 346 milyon liralık ödeme yapılırken bu rakam son bir yılda 4,4 milyar işlemle 615 milyarlık ödemeye ulaştı.

Teknoloji, kullanımları etkiledi

Teknolojik gelişmelerle beraber kart kullanıcılarının ödeme deneyimleri de günden güne farklılık gösteriyor. Kart kullanıcıları daha hızlı işlem yapmak amacıyla temassız kartlara büyük ilgi gösterdi. Son bir yıl içerisinde 60 milyon işlemde 1,3 milyar temassız kartla ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Kredi kartları çoğunlukla özel günlerde işlem rekoru kırıyor. 2017 yılında Anneler Gününde işlem rekoru kırılırken, Ramazan ve Kurban Bayramı arifeleri en çok işlem yapılan günler arasında yer aldı. Ajans Press’in incelemesine göre kredi kartları yılbaşından günümüze 10 bin 487 yazılı basın haberine konu oldu. ITS Medya’nın web ve sosyal medya incelemesinde ise kredi kartlarının 35 bin 455 haberle sosyal medyanın da önemli gündem başlıklarından birisi olduğu belirtildi. Öte yandan kartların sektörel kullanımları göz önüne alındığında en çok market ve AVM harcamalarının ön plana çıktığı belirtildi.