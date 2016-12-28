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28 Aralık 2016 11:28

Kaş düşüklüğüne botoks ile son

Kaş düşüklüğüne botoks ile son

28 Aralık 2016 11:28

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, botoksun son yıllarda en popüler kırışıklık giderme tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, “Kaş düşüklüğüne botoks ile son” dedi.
Botoksun 25 yıl önce ilk kez göz doktorları tarafından şaşılık tedavisinde kullanıldığını kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Ancak günümüzde en çok kullanım alanı estetik amaçlı olmaktadır. Yüzde mimik kaslarına bağlı ciltteki kırışıklıkları tedavi amaçlı olarak sık olarak botulinum toksini kullanmaktayız. Estetik amaçlı kullanımı yine göz çevresinde yaygındır. Kaş düşüklüğü tedavisinde, kazayağı bölgesindeki yoğun kırışıklıklarda ve gözaltı bölgesindeki çizgilenmeler de etkilidir." diye konuştu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, botoksun diğer bir kullanım alanının da blefarospazm tedavisi olduğunu kaydederek şöyle konuştu:
"Blefarospazm hastalığı göz kaslarındaki yoğun kasılmaya bağlı olarak gözü açmada zorlanma hatta gözün tamamen kapanması şeklindedir. Bu hastalarımızda sokağa bile çıkarken bir korku vardır, çünkü ani gelen blefarospazm kasılmaları nedeniyle aniden görmelerinin bozulması sebebiyle yürümede dahi zorlanma, karşıdan karşıya geçememe, araba kullanamama riski yaşamaktadırlar. Hayatlarında adeta korkulu bir rüya yaşamaktadırlar. Bu hastalarımıza günlük yaşamlarını daha rahat yaşayabilmeleri için tedavi amaçlı botoks tedavisi yapmaktayız. Burada yapılacak tedavi dozları ve tedavi alanları çok önemlidir. Göz kapağına çok yakın enjeksiyonlar olması nedeniyle ayrıca önem taşır."



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