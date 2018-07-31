Temmuz ayında yetişkinler ve çocuklar için Türkiye Satranç Federasyonu Antrenörleri ve Hakemleri tarafından ‘Bu yaz aklınızla iz bırakın’ projesi adı altında başlatılan satranç eğitimi, yaz boyunca devam edecek. Kas hastaları için eğitim ve turnuvaların ücretsiz olduğu projede ilk hamleler çocuklar ve yetişkinler tarafından yapıldı.

Yaz boyunca her hafta Cuma günleri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde saat: 12.00-14.00 arasında projenin devam edeceğini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç severler olarak her zaman kas hastalarının yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Eyüp Araz ise satrançla birçok gencin hayata tutunduğunu belirtirken özellikle kas hastalarının turnuvaya ve eğitimlere yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu açıkladı.