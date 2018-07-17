Kasa hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Fatih Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir mağazada kasa hırsızlığı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kasayı patlatarak içinde bulunan bir miktar altın ve 10 bin lira lirayı çalan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mağazaya ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahısların izini sürmeye başladı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler şahısların kimlik bilgilerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. 4 şahıs Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin Aslan S., Kafur K., Yusuf A. ve Salih K. olduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin Kumkapı’da bulunan bir başka mağazadan da 40 bin lira çaldıkları ortaya çıktı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri kamerayı fark ederek yönünü değiştiriyor. Ancak diğer kamerayı hesaba katmayan hırsızlar kasadakileri çalarak dükkandan çıkıyor.