Kasa hırsızların kovalama sonucu yakalandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, zanlılar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayları geçtiğimiz 2017 Kasım, 6 Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde Bayrampaşa ve Eyüpsultan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli ve eldivenli 3 hırsız, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze Haline girdi. İçerisinde 100 bin lira ve 250 bin lira değerinde çek olan çelik kasayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Bir süre ortadan kaybolan hırsızlar geçtiğimiz 6 Nisan’da Bayrampaşa’da bir mobilya dükkanına girdi. Buradan da 45 bin lira, 230 bin lira değerinde çek ve ziynet eşyasının olduğu çelik kasayı çalan hırsızlar, geçtiğimiz 20 Nisan’da da Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi’nde bir iş yerine girerek 9 bin 700 lira, 2 bin 300 dolar ve çok miktarda çek çalarak kaçmaya başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Dur” ihtarına uymayınca yakalandılar

Olayın ardından araçla kaçan hırsızları, o esnada bölgede devriye gezen polis ekipleri fark etti. Polisin “dur” ihtarında bulunmasına rağmen kaçan şahıslardan 2’si yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, zanlıların belirlenen tarihlerde birçok kez kasa hırsızlığına karıştıklarını tespit etti.

Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan R.D.(47) ve K.K.(31) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.