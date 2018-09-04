Kasım Alper Özdemir, ’Engelsiz Yürekler’ ile Amasya’da buluştu

Amasyalı sanatçı Kasım Alper Özdemir, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi’ndeki engelsiz yürekler ile Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nda çay ve şiir sohbetinde buluştu. Dernek üyeleri ile sohbet edip engelli çocuklara şiirler okutan Özdemir, kitaplarını da etkinlik içerisinde imzalayarak katılımcılara hediye etti. Dernek Başkanı Emine Eren Arslan ise Özdemir’in ziyareti ile ilgili, "Şiirleri ve çalışmaları ile İstanbul’da tanıtım elçimiz olan Kasım Alper Özdemir kardeşimizin ziyareti ve hoş sohbeti camiamızı mutlu etmiştir. Ortak çalışmalar ile engelli bireylerimizin topluma kazandırılması için inşallah güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şair Özdemir de duygularını anlatarak şunları söyledi:

"Amasya benim için kıymetli ve özel bir yer, memleketim. Engelsiz yürekler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."

Daha sonra Özdemir’e engelliler tarafından yapılan Amasya resimli bir tepsi hediye edildi.