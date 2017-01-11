Kasım Alper Özdemir’in yeni kitabı ’Yenilmez Ölüme Sevdamız’ çıktı

Türk edebiyatı ve şiirinin genç temsilcilerinden Kasım Alper Özdemir’in yeni kitabı “Yenilmez Ölüme Sevdamız” yayınlandı.

Uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında çeşitli şiir dinletileri ve sunumları ile dikkatleri çeken Özdemir’in yedinci kitabı piyasaya çıktı. Her yeni çalışma ve projenin şahsı için ayrı bir heyecan ve mutluluk vesilesi olduğunu söyleyen Özdemir, “Şiirlerle yol olan, şiirlerle büyüyen ve hayatı boyunca şiirlerle yaşayan bir Türk evladının sözleri ve hayata dair paylaşımları var bu kitapta. Hepimiz sevdik bu hayatta, sevginin tarifini hepimiz yapabiliriz aslında. Sevdamız ölüme yenilmesin dedik. Bazen fırtınalı, bazen hırçındı bu yol ama biz kırılsak ve incinsek de bazen bu yolda dönmek bilmeden sevgiye, aşka, kardeşliğe ve barışa dair mısralar ile yol yürümeye devam ettik. Ve biz aşk ile yaktık bu kalbi. Sevdamız bir başkaydı, yalandan uzak, abartıdan uzak, saf, temiz, berrak ve kimsenin satın alamayacağı bir sevdaydı. Ve biz küçük mutluluklarla hayata bakabilirken yazdık bu sözleri ve bu satırları. Büyük usta Kayahan ne de güzel söylemiş, ’Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz’ diyerek. Şimdi biz de sevda gemisinde bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’nin zor ve sancılı bir dönemde birlik ve beraberliğe dünden daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Özdemir, “Bizler sanatçılar olarak şiirler, şarkılar ve türkülerle bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kasım Alper Özdemir, ayrıca yeni kitabına desteklerini esirgemeyen iş adamı Davut Dişli, Muharrem Kol, Hüseyin Yazıcı ile Eyüp Belediyesi ve Merzifon Belediyesine teşekkür etti.