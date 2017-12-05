Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu

Rapora göre, Kasım ayında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en çok konuşulan futbolcu ise Cenk Tosun oldu.

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Kasım ayı medya raporu açıklandı. Ay boyunca bol gollü maçlarla taraftarlarını sevindiren siyah beyazlı takım, Kasım ayında en çok konuşulan takım oldu. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 11’inci Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yenerek 21 puana yükseldi. Ardından Beşiktaş, Vodafone Park’ta karşılaştığı Grandmedical Manisaspor’a 9, Galatasaray’a 3 gol atarak ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı. Galibiyet serisini yakalayan siyah beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez gruptan çıktı. Ay boyunca elde ettiği başarılarla anılan takım, toplamda 60 bin 109 haberin konusu olarak zirvedeki isim oldu.

Galatasaray liderliğini sürdüremedi

Süper Lig’de 12’nci haftanın önemli maçı Medipol Başakşehir ve Galatasaray arasında oynandı. Sarı kırmızılı takımı sahasında ağırlayan Medipol Başakşehir, attığı 5 golle maçtan galip olarak ayrıldı. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 26 puanla lider durumda olan Galatasaray ile puanını eşitledi ve zirveye ortak oldu. Ardından 2017 yılının son derbisinde sarı kırmızılı takım Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu başlıklarla birlikte 54 bin 194 haberde yer alarak en çok konuşulan ikinci takım oldu.

Fenerbahçe listenin 3’üncü sırasında yer aldı

Fenerbahçe Süper Lig’in 11’cinci haftasında Osmanlıspor ile berbere kalmış, 12’ni haftasında ise Demir Grup Sivasspor’u 4-1 mağlup etmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçında Adana Demirspor’u 6-0 mağlup eden sarı lacivertli takım, ay boyunca 51 bin 349 haberle konuşuldu.

Cenk Tosun yeniden attığı gollerle anıldı

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, rapora göre Kasım ayında en çok konuşulan futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 sona eren Porto maçında yaptığı asist ve oynadığı futbolla maçın gözde ismi olmayı başardı. Galatasaray ile oynan derbide ikinci yarıda attığı golle derbiye damga vuran isim oldu. Tosun, ay boyunca 9 bin 118 haberde adından söz ettirerek zirvedeki isim olmayı başardı.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 6 bin 971 habere konu olarak Kasım ayında en çok konuşulan ikinci isim oldu. Beşiktaş’ın bir diğer oyuncusu Ryan Babel ise 6 bin 841 haberle listenin 3’üncü sırasında yer aldı.

Dursun Özbek en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kasım ayında en çok konuşulan isim oldu. Son dönemde eleştirilen Igor Tudor’u her seferinde desteklediğini dile getiren Özbek, bu ay teknik direktörlük için Fatih Terimle görüştüğü iddiaları ile anıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda da çeşitli açıklamalarda bulunan Özbek, toplamda 6 bin 959 haberler medyada en çok konuşulan isim oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk sırada yer alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu ay listenin 2’nci sırasında yer aldı. Şimdilerde 2022’de başkanlığı bırakacağını açıklaması ile adından söz ettiren Orman, toplamda 5 bin 108 habere konu oldu. Üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise 4 bin 991 haberle adından söz ettirdi.

En çok konuşulan teknik direktörler

Fenerbahçe, Osmanlıspor ile oynanan maçta 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Maçın ardın açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Kendi adıma gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyali verdi. Fakat sarı lacivertli kulüp böyle bir şeyin olmadığını açıklayarak iddialara son noktayı koydu. Kocaman, ay boyunca hakkında çıkan 15 bin 80 haberle medyada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının son maçlarda üst üste sergilediği başarılı performanslarıyla anılarak toplamda 14 bin 591 habere konu oldu. Eleştirilerden kaçamayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise 12 bin 601 haberde yer alarak en çok konuşulan 3’üncü teknik direktör oldu.