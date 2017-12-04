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04 Aralık 2017 09:44

Kasım’da en çok Diriliş Ertuğrul izlendi

Diriliş Ertuğrul, 72.

Kasım’da en çok Diriliş Ertuğrul izlendi

04 Aralık 2017 09:44

51 toplam rating oranıyla Kasım ayının en çok izlenen dizisi oldu.


Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, Kasım ayının en çok izlenen dizilerini araştırdı. Ajans Press’in 1-30 Kasım tarihleri arasında MedyaTava’dan edindiği toplam rating oranlarına göre yaptığı incelemeye göre, ayın en çok izlenen dizisinin Diriliş Ertuğrul olduğu belirlendi. 51 toplam rating oranıyla liderliği göğüsledi.


Kasım ayında en çok izlenen diziler sıralamasında, Özel Kuvvet Timi’nin hikâyesini konu alan Söz dizisi, 45.08 toplam rating oranıyla en çok izlenen ikinci dizi konumunda yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 37.97 ratingle üçüncü, Bizim Hikâye 33,80 ratingle dördüncü, Kanatsız Kuşlar 33,44 ile beşinci, Savaşçı 29.66 ratingle altıncı,2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 28.14 ratingle yedinci, Kadın 27,46 ile sekizinci, Yeni Gelin 26.72 ile dokuzuncu, Meryem 26,68 ile onuncu sırada yer alarak Kasım ayının toplam rating oranlarıyla en çok izlenen dizileri oldu.


Medyada en çok konuşulan diziler


Kasım ayında kıyasıya rekabetin yaşandığı televizyon ekranları, medyanın da gündeminde yer aldı. PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre Kasım ayının en çok haber olan üç dizisi şu şekilde oldu; 327 habere konu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada yer alırken, bu diziyi 254 haberle Diriliş Ertuğrul, 218 haberle Vatanım Sensin takip etti.




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