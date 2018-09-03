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03 Eylül 2018 10:18

Kasımpaşa, 105 hafta sonra lider tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni liderli Kasımpaşa, ligde 105 hafta sonra haftayı lider kapadı.

Kasımpaşa, 105 hafta sonra lider tamamladı

03 Eylül 2018 10:18


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligin liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u, ikinci hafta Medipol Başakşehir’i, üçüncü hafta Sivasspor’u yenen Paşa, bu haftayı da galibiyetle kapatmasıyla ligin tek yenilgisiz takımı oldu.


Ligin yeni lideri Kasımpaşa, son olarak lider olduğunda takvimler 2015 yılının Ağustos ayını gösteriyordu. 2015-2016 sezonun ikinci haftasında sahasında Başakşehir’i 1-0 ile geçen lacivert-beyazlılar, puanını 6 yaptı. Bu sonuçla +4 averajla lider olan Paşa, haftayı lider bitirdi. O hafta aynı puanda olduğu Antalyaspor’un +3, Trabzonspor’un ise +2 averajı bulunuyordu.


Böylece Kasımpaşa ligde toplam 105 hafta sonra haftayı lider tamamladı.




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