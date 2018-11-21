Kasımpaşa 4 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirirken, sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Veigneau, Khalili ve Uğurcan Yazgılı antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü 19.00'da sahasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Top kazanma ve şut çalışan lacivert-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.