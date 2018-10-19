Kasımpaşa, Akhisarspor ile 13. randevuda

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Akhisarspor ile 13. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 4. sırada bulunurken, Akhisar temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle elde ettiği 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligde 13. randevu

Kasımpaşa ve Ahkisarspor, Süper Lig'de 12 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar ise 6 defa üç puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Hedef Denizli ile galibiyet serisi

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile anlaşmaya varılan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Lacivert-beyazlılar, Akihsarspor karşısında da galip gelerek Mustafa Denizli ile ikinci galibiyetini elde etmek ve bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trezeguet-Eduok iş birliği

Kasımpaşa'da Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Göztepe maçında dikkat çeken oyuncular Samuel Eduok ve Trezeguet oldu. Nijeryalı futbolcu Samuel Eduok, söz konusu maçta 2 gole imza atarken, Trezeguet ise bu golleri hazırlayan isim oldu. Aynı zamanda İzmir temsilcisi karşısında 1 de gol atan Trezeguet, mücadeleyi 2 asist ve 1 gol ile tamamlamış oldu. Göztepe karşısında gösterdikleri etkili performans ile galibiyette büyük pay sahibi olan iki oyuncu, Akhisarspor müsabakasında da lacivert-beyazlıların en büyük kozu olacak.