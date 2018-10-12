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Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında 20 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top sürme çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, ayak tenisi ile idmanı devam ettirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı.


Çalışmaya, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka, Tarkan Serbest, Syam Ben Youssef ve Trezeguet katılmadı.


Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.


Lacivert-beyazlılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.

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