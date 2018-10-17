Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.00'de başladı. Antrenman ritmik ısınma hareketleri ile başladı, el topu çalışması ve yan top çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla devam antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.