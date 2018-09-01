Kasımpaşa, Ankaragücü’nü konuk ediyor

haftasında sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 17. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında ligin yeni ekibi MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, Ankaragücü ile 17. maçına çıkacakken, geride kalan 16 karşılaşmada ise taraflar 3’er galibiyet elde edebildi. 10 mücadele de beraberlikle tamamlandı.

Paşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna galibiyetlerle başlayan Kasımpaşa, taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçında da 3 puan alarak galibiyet serisini 4 maça taşımayı hedefliyor. Süper Lig’in ilk 3 haftalık döneminde 9 puanı bulunan lacivert-beyazlılar, ligin en çok gol atan ikinci takımı konumunda. 3 haftada 8 gol atma başarısı gösteren Paşa, Ankara temsilcisi karşısında sarı-kırmızılıları geride bırakarak ligin en çok gol atan takımı olmak istiyor.

Diagne’den etkili performans

Kasımpaşa’nın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, bu sezona adeta fırtına gibi giriş yaptı. Senegalli futbolcu, forma giydiği 3 maçta attığı 5 golle futbolseverleri mest etti. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in de ilk 11’de değişmeyen ismi olarak dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 2018 yılında en fazla gol atan oyuncu unvanını almış oldu. Gol krallığında da zirveyi temsil eden Diagne, sarı-lacivertliler karşısında gollerine devam edip adından sıkça söz ettirmenin peşinde.