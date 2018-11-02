Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında yarın 13.30'da sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman ritmik ısınma hareketleri ile başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada taktiksel çift kale maç ile antrenmana devam etti. İdman, yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili katılmadı.