Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırlıyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süpe Lig'in 11. haftasında karşıalaşcağı Antalyaspor ile 15. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda Antalyaspor ile 15. kez karşılaşacak. Kasımpaşa ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet , 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla lider Başakşehir'in en yakın takipçisi konumunda. Kırmızı-beyazlılar ise, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile toplanan 17 puanla 5. sırada.

Antalyaspor seride üstün

Kasımpaşa, Antalyaspor ile daha önce karşı karşıya geldiği 14 mücadelede 2 kez kazanan taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Akdeniz temsilcisi ise aldığı 8 galibiyet ile rakibine karşı farkı açmış durumda. Oynanan 14 maçın dördünde ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Düdük Ümit Öztürk'te

Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak da Koray Gençerler görev alacak.