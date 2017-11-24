Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:31

Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig 13.

Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

24 Kasım 2017 16:31

haftasında Atiker Konyaspor ile 26 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas-şut çalışmalarıyla sona erdi.


Kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.


Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00’da yapacağı antrenman ile devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç