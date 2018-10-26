Kasımpaşa, BB Erzurumspor ile ilk kez karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor ile ilk kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Geride kalan 9 haftada aldığı 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 18 puanı bulunan İstanbul ekibi, 4. sırada kendine yer bulurken, bu yıl Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor ise 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet ile 16. sırada bulunuyor.

Paşa'da hedef galibiyet serisini sürdürmek

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mustafa Denizli ile çıktığı iki 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, Erzurum deplasmanından da 3 puanla dönerek, 3'te 3 yapmak istiyor.

Kasımpaşa'da golcüler dikkat çekiyor

Kasımpaşa'da Samuel Eduok, Trezeguet ve Mbaye Diagne etkili performans ve attıkları gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcu Eduok 5 gol ve 1 asist ile oynarken, Trezeguet de 4 gol kaydetti ve 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Lacivert-beyazlıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise 10 gol, 2 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Başarılı futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Erzurumspor, en önemli kozları.

Kasımpaşa'da üç eksik

Kasımpaşa'da üç oyuncu Erzurum deplasmanında sahada olmayacak. Sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Josue Sa ve dün ameliyat edilen Abdul Rahman Khalili, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma şansı bulamayacak.

Düdük Arda Kardeşler'de

Yarın Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler, yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yaparken, dördüncü hakem olarak da Bülent Birincioğlu görev alacak.