Kasımpaşa, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, ritmik hareketler ve esneklik çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, daha sonrasında yapılan yan top çalışmaları ve yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

Çalışmaya, sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Josue Sa ve Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa, yarın öğlen saatlerinde Erzurum'a giderek, akşam saatlerinde Erzurum'da yapacağı idmanla Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.