Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nin spor salonu yenilendi

Açıldığı 2014 yılından beri, Hilton markasının bir parçası olarak, toplumun ihtiyaçlarına destek olacak projeler geliştiren ve gönüllülük esasına dayalı projelerde yer alan Hilton İstanbul Bomonti, Hilton’un Küresel Hizmet Haftası kapsamında Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nin spor salonunu baştan aşağı yeniledi. Yenilenen spor salonunun açılış törenine, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcıları Şemseddin Yalçın ve Nilgün Güler, Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Balcı, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Rukiye Canikli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile Hilton Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Rudi Jagersbacher, Hilton Ortadoğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Hilton Focused Service Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Alexandra Murray, Hilton Worldwide Üst Sınıf Oteller Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Hilton İstanbul Bomonti Genel Müdürü Bülent Tarlan ve çok sayıda davetli katıldı.

“Salonun duvarlarını boyadık ve içerisindeki tüm spor aletlerini yeniledik”

Hilton İstanbul Bomonti Genel Müdürü Bülent Tarlan yaptığı açılış konuşmasında “Hilton İstanbul Bomonti olarak bu yıl, yine çocuklar için fiziksel aktivitenin ne denli önemli olduğunun bilinciyle Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi spor salonunun baştan sona yenilenmesini üstlendik. Salonun duvarlarını boyadık ve içerisindeki tüm spor aletlerini yeniledik. Yerdeki saha çizgilerinden basketbol potalarına ihtiyaç dahilindeki her yeri boyadık. Salonda daha önce bulunmayan bir depo alanı oluşturduk ve havalandırma sistemi döşedik. Bugün çocukların burada bulunmaktan ve spor yapmaktan son derece keyif alacaklarını düşündüğümüz Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nin spor salonunu yenilemekten duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.