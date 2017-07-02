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02 Temmuz 2017 15:22

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

02 Temmuz 2017 15:22


Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerin Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklık ve pozisyon çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran lacivert-beyazlılarda kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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