Kasımpaşa ile Gençlerbirliği 28. randevuda

haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği ile 28. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, yarın 16.00’da sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 32 haftada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 43 puanla 9. sırada yer alırken, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunan Başkent ekibi ise 30 puanla 17. sırada.

Kasımpaşa’nın silahı Trezeguet

Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Başarılı golcü, lacivert-beyazlı forma ile Trabzonspor deplasmanında yaptığı 3 asist ve attığı 2 gol ile takımını sırtlarken, Süper Lig’de de etkili performansıyla adından sıkça söz ettirdi. Kemal Özdeş’in görev vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında sahadaki yerini alacak olan Trezeguet, Paşa’da forma giydiği 32 müsabakada 16 gol, 6 asist ile katkı sağladı. 23 yaşındaki genç oyuncu, bu mücadelede de Kasımpaşa’nın en büyük gol silahlarından biri olacak.

Gençlerbirliği mutlak 3 puan peşinde

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftayı 17. sırada kapatan Gençlerbirliği’nde Kasımpaşa deplasmanı ayrı bir önem arz ediyor. Düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlılar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndan 3 puanla çıkamaması durumunda lige efsane başkanları İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda veda etmiş olacak. Bir alt lige düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’dan sonra 1. Lig’e düşme tehlikesi olan Başkent ekibi, Paşa karşısında galibiyete uzanan taraf olmak için mücadele edecek.