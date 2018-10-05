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Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk eden Kasımpaşa, sahadan 2-0'lık skorla ayrılarak, yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk galibiyetine imza atmış oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi Samuel Eduok'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Geçen hafta başında Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran lacivert- beyazlılar, Mustafa Denizli yönetimindeki ilk galibiyetini de Göztepe karşısında elde etmiş oldu.


Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile çıktığı ilk resmi maçında 3 puana 3 golle uzanan taraf olurken, ligdeki puanını da 15'e yükseltmiş oldu.

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