Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk eden Kasımpaşa, sahadan 2-0'lık skorla ayrılarak, yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi Samuel Eduok'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Geçen hafta başında Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran lacivert- beyazlılar, Mustafa Denizli yönetimindeki ilk galibiyetini de Göztepe karşısında elde etmiş oldu.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile çıktığı ilk resmi maçında 3 puana 3 golle uzanan taraf olurken, ligdeki puanını da 15'e yükseltmiş oldu.