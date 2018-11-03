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Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Alınan bu sonuçla lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini almış oldu. Ligin 8. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen deneyimli teknik adam, Kasımpaşa başında çıktığı dördüncü mücadelesinde ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında tattı.

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