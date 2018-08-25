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25 Ağustos 2018 12:39

Kasımpaşa, Sivas deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Kasımpaşa, Sivas deplasmanında

25 Ağustos 2018 12:39

haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile 17. kez mücadele edecek.


haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleyle Kasımpaşa, Sivasspor ile 17. maçına çıkmış olacak. Geride kalan 16 lig maçında iki takım da 5 galibiyet alırken, 6 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı.



Paşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor


Lige Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı geri dönüş ile başlayan ve rakibini 3-2 ile geçen Kasımpaşa, ikinci haftada ise taraftarının önünde geçen sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.



Diagne lige iyi başladı


Kasımpaşa’da geçen sezon takıma katılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon bol gollü bir başlangıca imza attı. 26 yaşındaki santrfor, Rize deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyette takımının ilk golünü atarak, galibiyette de büyük rol oynadı. Medipol Başakşehir mücadelesinde de ön plana çıkan başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında takımının 2 golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.




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