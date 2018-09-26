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Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 7.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi.


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ile antrenmanı devam ettirdi. Kasımpaşa, yapılan taktik antrenmanla idmanı noktaladı.


Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili, takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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