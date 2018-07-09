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09 Temmuz 2018 18:12

Kasımpaşa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini coşkuyla izlendi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de gerçekleştirdiği yemin törenini doğup büyüdüğü Kasımpaşa’da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşku içinde izledi.

Kasımpaşa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini coşkuyla izlendi

09 Temmuz 2018 18:12


24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de gerçekleşen yeminini doğup büyüdüğü Kasımpaşa’da vatandaşlar coşku içinde izledi. Beyoğlu Belediyesinin Kasımpaşa Kızılay Meydanı’na kurduğu dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından göreve başlamadan önce ettiği yemini izlemeye vatandaşlar çocuklarıyla birlikte geldi. Erdoğan’ın TBMM’ye girmesinin ardından coşku içinde sloganlar atan grup, töreni yayın boyunca dikkatle takip etti.




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