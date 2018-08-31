Kasımpaşa’da Diagne, Ramazan ve Trezeguet’in sözleşmeleri uzatıldı

Kasımpaşa’da takımın önemli isimlerinden Mahmoud Hassan Trezeguet, Ramazan Köse ve Mbaye Diagne ile yeni sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve transfer döneminde de adı sık sık Galatasaray’la anılan Trezeguet ile 3 sezondur lacivert-beyazlıların kalesini koruyan Ramazan Köse’nin sözleşmeleri 2021’e, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve 2018-2019 sezonunda şu ana kadar görev aldığı 3 müsabakada 5 gol atma başarısı gösteren Mbaye Diagne’nin sözleşmesi de 2022 yılına kadar uzatıldı.