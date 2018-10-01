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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Sezona adeta fırtına gibi başlayan ve geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 yenilgi sonucu topladığı 12 puanla 5.

sırada bulunan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.


Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.


2016-2017 sezonunun 4. haftasında Rıza Çalımbay'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa edip tekrar görevine geri dönmüştü.

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