Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

sırada bulunan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.

2016-2017 sezonunun 4. haftasında Rıza Çalımbay'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa edip tekrar görevine geri dönmüştü.