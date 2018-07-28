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28 Temmuz 2018 11:08

Kasımpaşa’dan kombine kampanyası

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Paşa Store’den kombine kartı tutarındaki alışverişlerde yeni sezon kombinesini hediye edeceğini duyurdu.

Kasımpaşa’dan kombine kampanyası

28 Temmuz 2018 11:08


Kasımpaşa taraftarlarını mutlu edecek bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz sezon ligi sekizinci sırada bitiren lacivert-beyazlılar, Paşa Store’dan kombine kartın değerinde yapılacak alışverişlerde yeni sezonun kombinesini destekçilerine hediye edeceğini internet sitesinden duyurdu. Taraftarların kampanyaya katılmak Passolig kart sahibi olması gerekiyor.


Kasımpaşa’nın 2018-2019 sezonunda kombine fiyatları şu şekilde:



Maraton Kapalı


A - D Blok: 500 TL


B - C Blok: 600 TL



Maraton Açık


A - E Blok: 200 TL


B - D Blok: 225 TL


C Blok: 250 TL



Kale Arkası Kapalı


E Blok: 175 TL




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