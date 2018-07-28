Kasımpaşa’dan kombine kampanyası

Kasımpaşa taraftarlarını mutlu edecek bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz sezon ligi sekizinci sırada bitiren lacivert-beyazlılar, Paşa Store’dan kombine kartın değerinde yapılacak alışverişlerde yeni sezonun kombinesini destekçilerine hediye edeceğini internet sitesinden duyurdu. Taraftarların kampanyaya katılmak Passolig kart sahibi olması gerekiyor.
Kasımpaşa’nın 2018-2019 sezonunda kombine fiyatları şu şekilde:
Maraton Kapalı
A - D Blok: 500 TL
B - C Blok: 600 TL
Maraton Açık
A - E Blok: 200 TL
B - D Blok: 225 TL
C Blok: 250 TL
Kale Arkası Kapalı
E Blok: 175 TL