Kasımpaşa’dan kombine kampanyası

Kasımpaşa taraftarlarını mutlu edecek bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz sezon ligi sekizinci sırada bitiren lacivert-beyazlılar, Paşa Store’dan kombine kartın değerinde yapılacak alışverişlerde yeni sezonun kombinesini destekçilerine hediye edeceğini internet sitesinden duyurdu. Taraftarların kampanyaya katılmak Passolig kart sahibi olması gerekiyor.

Kasımpaşa’nın 2018-2019 sezonunda kombine fiyatları şu şekilde:

Maraton Kapalı

A - D Blok: 500 TL

B - C Blok: 600 TL

Maraton Açık

A - E Blok: 200 TL

B - D Blok: 225 TL

C Blok: 250 TL

Kale Arkası Kapalı

E Blok: 175 TL