Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosiklette kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü.

Kaza, Avcılar Haramidere Ambarlı yolunda saat 11.30 sıralarında yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet iddiaya göre ters şeride girerek park etmek istedi. Bu esnada karşı istikametten gelen motosiklet sürücüsü hızını alamayarak kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere fırladı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücutlarında çeşitli kırıkların oldukları öğrenilen yaralıları çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Ölümcül bir kazayı birkaç kırıkla atlatan arkadaşların kask takmamaları ise dikkat çekti. Seyir halindeyken ani şerit değiştirerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.