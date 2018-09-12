İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü

Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosiklette kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü.


Kaza, Avcılar Haramidere Ambarlı yolunda saat 11.30 sıralarında yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet iddiaya göre ters şeride girerek park etmek istedi. Bu esnada karşı istikametten gelen motosiklet sürücüsü hızını alamayarak kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere fırladı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücutlarında çeşitli kırıkların oldukları öğrenilen yaralıları çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.


Ölümcül bir kazayı birkaç kırıkla atlatan arkadaşların kask takmamaları ise dikkat çekti. Seyir halindeyken ani şerit değiştirerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.