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02 Temmuz 2017 11:54

Kasksız motosiklet sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı

Bakırköy’de kaskını takmayarak motorunun arkasında taşıyan sürücü, yaptığı kazada başından ağır şekilde yaralandı.

Kasksız motosiklet sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı

02 Temmuz 2017 11:54

Kask, çarpmanın etkisiyle aracın altına fırladı.


Olay, 10.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Parkönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YA 1510 plakalı aracıyla Parkönü Caddesi’nde seyir halinde olan N.G. isimli bayan sürücü, oğlunu futbol okuluna bırakmak için sinyal vererek sol istikamete dönüş yaptı. İddiaya göre, bu esnada hızlı ve kasksız bir şekilde cadde üzerinde seyir eden motosiklet sürücüsü, motorunu kontrol edemeyerek sol istikamete dönen araca çarptı. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü başını aracın ön camına çarparak, başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



“Çok hızlı bir şekilde geliyordu”


Kazayı anlatan araç sürücüsü N.G. isimli kadın, “Ben oğlumu futbol okuluna bırakmak için sola giriyordum. Çok hızlı bir şekilde geliyordu, yapabileceğim bir şey yoktu. Tabi ki sinyalimi verdim, ben yavaştım, o çok hızlıydı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bana vurduğu anı hatırlıyorum” dedi.




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