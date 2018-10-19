Kastamonu Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

‘Kastamonu Tanıtım Günleri' Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın katılımıyla İstanbul Maltepe'de başladı. Başkan Tahsin Babaş, "Kastamonulular gerçekten kadirşinastır. Birbirlerini severler. Vatanını, toprağını, milletini, bayrağını, dinini, kitabını çok severler" dedi.

Yerli ve yabancı vatandaşlara Kastamonu'nun güzelliklerini yakından tanıtacak olan Kastamonu Tanıtım Günleri Maltepe sahili etkinlik alanında başladı. Programa, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları ekibinin oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı. Açılış programının ardından protokol üyeleri stantları gezerek görevlilerden bilgiler aldı.

"Gelin burada güzelce vakit geçirelim"

Tüm vatandaşları Kastamonu tanıtım günlerine davet eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Biz bunu her yıl düzenli bir şekilde KASDER'imizle beraber hem hemşehri buluşması hem Kastamonu'yu tanıtım amacıyla çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada emeği geçen başta KASDER olmak üzere bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki İstanbul'daki hemşehrilerimiz olsun diğer vatandaşlarımız olsun burada bu stantları gezerek Kastamonu'yla daha hemhal olmak için buraya gelecekler. Bütün İstanbulluları bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gelin burada güzelce vakit geçirelim, birlikte beraber dertleşelim konuşalım, sohbet edelim. Kastamonu'da şu anda yetiştirdiğimiz ürünleri, özellikle kültürel değerleri burada yaşama imkanı bulacaksınız. Onlarla ilgili de çok güzel stantlarımız oluşturuldu. O stantları da gezmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"Kastamonulular gerçekten kadirşinastır"

Kastamonu'nun 2018 yılında Türk dünyası kültür başkenti olduğunu söyleyen Başkan Tahsin Babaş, "Türk dünyasıyla ilişkilerimizin gelişmesi açısından oradaki kardeşlerimizle birlik beraberliğimizin daha da pekişmesi açısından bu yıl verimli bir yıl oldu. Kastamonu'da bir sürü etkinlikler düzenledik. Bu yıl sonuna kadar da düzenlemeye devam edeceğiz. Kastamonu'nun tanıtılmasıyla ilgili bir sürü şey var. Özellikle gastronomiden tutun da tarihi kültürel değerlere yani geçmişine anlatmamız gereken, duyurmamız gereken, insanların görmesi gereken bir sürü özelliği ve niteliği var Kastamonu'muzun. Kastamonulular gerçekten kadirşinastır. Birbirlerini severler. Vatanını, toprağını, milletini, bayrağını, dinini, kitabını çok severler. Hoşça vakit geçirelim, birbirimizi tanıyalım, Kastamonu'yu tanıtalım çok güzel ürünlerle sizleri burada ağırlayalım" ifadelerini kaydetti.