Kastamonu Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Kastamonu Tanıtım Günleri'nde vatandaşlar sarımsak ve kestane balı gibi birçok yöresel ürüne yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı Kastamonu Valiliği himayesinde Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Kastamonu Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki tanıtım günlerine Kastamonu'nun ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kastamonu'nun zengin tarihi, doğası ve yöresel lezzetlerinin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş etkinlikte yöresel lezzetleri, kıyafetleri dikkatle inceledi, bol bol alışveriş yaptı. Kastamonu ürünlerinin İstanbulluların beğenisine sunulduğu etkinlikte etli ekmek, sarımsak, kestane balı, ahşap oymaları ve yöresel kıyafetler gibi birçok ürün vatandaşların ilgi odağı oldu. Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki Kastamonu Tanıtım Günleri bugün sona eriyor.

“Bizim sarımsağımızın dönemi Temmuz'un birinci haftasından sonra başlar”

Sarımsağın çok önemli bir lezzet olduğunu ve İstanbullulara hem ikram ettiklerini hem de ilçenin yöresel lezzetlerini tanıttıklarını ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Hem Taşköprü'nün değerlerini insanlara tanıtma şansı hem de hemşerilerimiz İstanbul'da çok yoğun yaşıyor onlarla da buluşma imkanı ortaya çıkıyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Temmuz'un birinci haftasından önce Taşköprü sarımsağı sokaklarda satılıyorsa bilin ki yalandır. Bizim sarımsağımızın dönemi Temmuz'un birinci haftasından sonra başlar” ifadelerini kullandı.

“Kestane balı, doğal bir antibiyotiktir”

Doğal kestane balının lezzetini birçok vatandaşın çok merak ettiğini ve tattıktan sonra çok beğendiğini dile getiren Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bizim kestane balı, doğal bir antibiyotiktir. Patentimizi aldık, ilçemizin şu anda en büyük ekonomisi. Doğanyurt kestane balı başka balları kötülemekten öte bizimkisi kestane balıdır. Hile ve hurda olmadan Doğanyurt kestane balını hem tanıtma anlamında hem de kalitesini ispat etme anlamında mutluluk duyuyoruz” dedi.