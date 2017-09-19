Katarakt ameliyatlarında hata payını düşürecek çalışma

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, göz hastalıklarında sık rastlanan katarakt ameliyatlarında kullanılmak için üzerinde çalışılan aletin ilk denemelerinden olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.

Hata payını düşürecek bir alet üzerinde çalışılıyor

Her sene dünyada 20 milyondan fazla katarakt ameliyatı yapılmasına rağmen hasta sayısının artmaya devam etmesinden yola çıkarak çalışmaya başladıklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Çağrı Gültekin, hayvanlarda da görülen katarakt hastalığında ameliyatın tek çare olduğunu belirtti. Dr. Gültekin katarakt ameliyatını daha hızlı ve hata payını düşürecek bir ameliyat aleti geliştirmek için çalışmaya başladıklarını ve ilk denemelerden oldukça olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

Yaşlılık en büyük katarakt etkeni

Katarakt oluşumuna ilişkin bilgiler paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Koray Karadayı da, lensin şeffaflığının azalmasına bağlı katarakt geliştiğini ifade etti. Doç. Dr. Karadayı katarakt gelişimine bağlı olarak şunları anlattı:

“Zamanla esnekliği azalan lensin şeffaflığının azalması ile sarımtırak bir renk olmaya başladığını, yıllar içinde bu sarı rengin daha da koyu sarıya dönerken sonunda kahverengi olduğunu buna yaşa bağlı katarak adı veriliyor. Kataraktın en fazla görülen tipi yaşlanmaya bağlı olan 50 yaşından sonara görülen ’Senil’dir. Katarakt bazı durumlarda gözde travma, elektrik çarpması, şeker hastaların da ani kan şekeri düzeyi değişmelerinden kaynaklanabiliyor.”

3 boyutlu yazıcı laboratuvarında basılan malzemeler deneniyor

Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarı çalışanlarından Ersin Aytaç, 3 boyutlu yazıcı laboratuvarında basılan bir malzemenin hemen hayvan hastanesinde denenebildiğini, böylelikle bu alanda AR-GE çalışmalarının oldukça hızlı olduğunu belirtti.

3 boyutlu yazıcılarla tıp ve mühendislik dünyasının birbiri ile çalışması açısından çok faydalı olduğunu belirten Aytaç, kampüs içerisinde bulunan inovasyon merkezi, veterinerlik fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kendileri için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.