Katar’dan Türkiye’ye güçlü destek

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, yaptığı değerlendirmede son dönemde ABD’nin Türkiye üzerine uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımların ters teptiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm Türkiye ekonomi dünyasıyla birlikte bu yaptırımlara karşı dik durduğunu belirtti. Gül, "Bu dik duruş dünyadan da büyük destek gördü. Almanya, İtalya, Rusya, Pakistan, Kuveyt ve Azerbaycan’dan sonra Katar da Türkiye’ye destek verdiğini açıkladı" dedi.

"Katar’ın Türkiye’ye olan yatırımları artarak devam edecek"

Gül, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Katar emiri Al Sani, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu olumlu gelişme ile tüm gözler Katar üzerine çevrildi" ifadelerini kullandı. Katar’ın en büyük beş ailesinden biri ile ortaklık yaptıklarını belirten Gül, "Perakendeden otomotive bir çok alanda yatırımı bulunan Al Khayarin Ailesi ile birlikte Türkiye’ye yeni yatırımlar getirmek için özel bir ticaret köprüsü kurduk. Özellikle bu dönemde Katar-Türkiye arasındaki bu ticaret köprüsü üzerine düşeni fazlasıyla yapacak ve yeni yatırımları gündemine alacak" dedi.

Erkan Gül, dövizdeki algı operasyonlarının Türkiye- Katar ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirterek, "Daha önce 5 milyar dolarlık Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arası çok yoğun bir ticari işbirliğine imza attık. Ticari ilişkilerinin hız kesmeden sürecek. Katar’ın Türkiye’ye olan yatırımlarının artarak devam edecek".

"Türkiye dik durdu"

Türkiye’nin döviz oyunlarına karşı benimsediği dik duruşun Katar tarafından büyük takdir gördüğünü belirten Erkan Gül, yatırımcılara sakin kalmalarını ve spekülasyonlara kulak asmamalarını tavsiye ederek, "Şu anda yaşanan kaos geçici, önemli olan yatırımcıların kararlı olmaları ve harekete geçmeleri. Türkiye, dayatılan ekonomik şantajlar karşısında dik durdu, Katarlı ortaklarımız da aynı görüşte. Yabancı yatırımcılara da aynısını yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.