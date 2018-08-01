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01 Ağustos 2018 12:06

KAÜ Adıyaman’da öğrenciler ile buluşuyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) eğitim danışmanları, Adıyaman Temsilciliği’nde aday öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, doğru tercih yapmalarına yardımcı oluyor.

KAÜ Adıyaman’da öğrenciler ile buluşuyor

01 Ağustos 2018 12:06


YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, doğru tercihi yapmaya yönelik tercih danışmanlığı merkezlerine giderek bilgi alıyorlar. KAÜ eğitim danışmanları öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, doğru tercih yapmaları için uzmanlar eşliğinde KAÜ’nün fırsatlarından bahsediyor.


İlk 3 tercihi KAÜ olanlara müjde


KAÜ Eğitim Danışmanı Cihan Oğuzhan, ‘‘Üniversite adayı gençlerimizin, hayal gücü ile bilgiyi sınırlar ötesine taşıyarak seçimlerinde özgür olacaklarını, sürekli gelişen kampüs ve laboratuvar ortamında akademik eğitim alacaklarını söyledi.” Oğuzhan aday öğrencilere tercihlerle ilgili şu müjdeyi verdi: “Türkiye’deki üniversite adayı öğrencilerinin ilk 3 tercihine KAÜ’yü yazması durumunda 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl kesintisiz yüzde 100, iki yıllık ön lisans programlarında ise 5 yıl kesintisiz yüzde 75 tercih bursundan faydalanabilirler.”


KAÜ Adıyaman Temsilcisi Mehmet Ali Türk, ‘‘Tercih dönemi boyunca, üniversite aday öğrencilerine ve ailelerine; Kıbrıs’ta hayat, KAÜ’deki sosyal yaşam, tercih edebilecekleri bölümler, iş imkanları, burslar ve konaklama gibi konularda bilgiler vereceğiz’’ diye konuştu.




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