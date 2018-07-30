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30 Temmuz 2018 17:04

KAÜ tercih uzmanları, Türkiye’de üniversite adaylarıyla bir araya gelecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tercih uzmanları, 2018-2019 akademik yılında bünyesine katılacak olan üniversite adaylarıyla 7 farklı tercih fuarı, 52 farklı ildeki temsilcilikler ve 29 ilde bir araya gelecek.

KAÜ tercih uzmanları, Türkiye’de üniversite adaylarıyla bir araya gelecek

30 Temmuz 2018 17:04


Üniversite eğitimini Kıbrıs’ta yapmayı düşünenler buraya


Türkiye’de çeşitli illerde gerçekleşecek programlarda, üniversite eğitimlerini KAÜ ve KKTC’den yana kullanmayı planlayan adaylara yönelik bilgilendirme ve kariyer noktasındaki planlamalara yardımcı olmak için, üniversite adayları ile bir araya gelmek üzere KAÜ tercih uzmanları yola çıktı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan KAÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Gökhan Güneyli, tercihlerle ilgili şunları söyledi: “KAÜ olarak bu yıl, 7 farklı noktada düzenlenecek olan tercih fuarlarında yer alacağız. Bunun yanında, üniversite adayları ile buluşmak ve tercihleriyle kariyer yolculuklarına destek olmak için, KAÜ’nün 52 farklı ilde bulunan temsilcilik ve ofislerinde 29 ilde ise KAÜ Lefkoşa Arabahmet Kampüsü’nden gidecek olan eğitim ve kariyer uzmanlarıyla adayları bekleyeceğiz.”


‘Gelecek Sensin’ sloganı ile fuarda yer alacaklar


“Gelecek Sensin” sloganı ile yer tercih fuarlarında yer alacaklarını belirten Güneyli, “1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara Anfa Altınpark’ta, 4-5-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, 8-9 Ağustos tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, 10 Ağustos Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, 10-11 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Pendik Green Park Convention Centre’de, 11-12 Ağustos Bursa Merinos AKM’de ve 12 Ağustos’ta ise Adana Sheraton Grand Adana Hotel’de eğitim ve kariyer uzmanlarıyla birlikte adayları bilgilendirmek ve doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak için hazır bekleyeceğiz.”




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