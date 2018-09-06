Duruşmada savunmasını yapan şahıs, "Caner’in yüzünü kanlar içinde görünce arabayla ben çarptım zannettim. Aracı kalabalığın üzerine sürmedim” dedi. Şikayetçi baba ise "Kasıtlı olarak arabayı oğlumun üzerine sürmüştür” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta Güner Alvanoğlu ve arkadaşı Caner Coşkun, Mert Özdağ ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İddiaya göre, kavgaya aracıyla müdahale etmek isteyen Alvanoğlu, arabasını Mert Özdağ’ın üzerine sürdüğü sırada arkadaşı Coşkun’un ölümüne neden oldu.

Tutuklu sanık Güner Alvanoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güner Alvanoğlu avukatıyla birlikte katılırken, şikayetçi baba Erdinç Coşkun ise avukatıyla salonda hazır bulundu.

"Caner’i kanlar içinde görünce ben aracımla ezdiğimi zannedip emniyete o şekilde ifade verdim"

Sanık Güner Alvanoğlu savunmasında, "Ben tır şoförüyüm. Tırımı park etmiştim. Saat 23.30 sıralarında Caner beni aradı. Aracının aküsünün bittiğini görüşmek istediğini söyledi. Buluştuğumuzda arkadaşı Gökhan ile birlikte oturuyorlardı. Daha sonra kendi aracımın aküsü ile onun aracına takviye yaptım. Caner yola yakın duruyordu bir anda yoldan geçen siyah bir araç süratli ve Caner’e çarpacakmış gibi geçince biz de tepki gösterdik. Siyah araç sesimizi duydu ki durdu. Siyah araçtan tanımadığım 4-5 kişi indi ve kavga çıktı. Kavgayı ayırdım ben. Daha sonra Caner’i bindirip olay yerinden uzaklaştırdım. Caner bana eve gidip tüfek getirmemi istedi. Ben doğru olmayacağını söyledim fakat ısrar etti. Bana tüfeği getir sen git dedi ama ben bırakmak istemedim. Tüfeği aldım. Olay yerine gittiğimde Gökhan’ın arkadaşı olan Mert’i gördük. Mert’i görünce Caner aracı durdurmamı istedi. Araç durunca Caner tüfeği alıp araçtan indi. Müdahale etmek için ben de araçtan indim. İndiğim esnada kalabalık grup etrafımızı sardı. Caner’den araca binmesini istedim. Tanımadığım grup Caner’i karşı tarafa çekti, dövüyorlardı. Ne yapacağımı bilemedim. Ben Caner’i aracımın arka koltuğuna alıp uzaklaşmak istedim. Grup aracımı hareket ettirince aniden dağıldı. Caner 5 metre ilerde kanlar içinde yatıyordu derhal müdahale edip hastaneye götürdüm. Hastanede Caner’i kanlar içinde görünce ben aracımla ezdiğimi zannedip emniyete o şekilde ifade verdim. Olay bundan ibarettir. Aracı kalabalığın üzerine sürmedim. Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum olayın doğrusu budur" dedi.

"Kasıtlı olarak arabayı oğlumun üzerine sürmüştür"

Maktul Caner Coşkun’un babası Erdinç Coşkun ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Ölen benim oğlumdur. Ben olayı görmedim. Kasıtlı olarak arabayı oğlumun üzerine sürmüştür ve ölümüne sebep olmuştur” diye konuştu.

Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti, tanıkların zorla getirilme müzekkeresi çıkarılmasına ve dosya eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maktül Caner Coşkun ile Gökhan Çalışkan’ın buluştukları ve alkol aldıkları araçlarının aküsünün bitmesi nedeniyle Caner’in daha önceden tanıdığı ve tamirci olan şüpheli Güner Alvanoğlu’nu çağırdıkları ve Güner’in bulundukları yere gittiği belirtildi. İddianamede Coşkun, Çalışkan ve Alvanoğlu’nun birlikte alkol alamaya devam ettikleri bir süre sonra müşteki Mert Özdağ, Can Sayar, Doğukan Eğrikan, Onur Erdem ve Furkan Domlu’nun da başka bir araçla aynı yere geldikleri ifade edildi. Caner ve Güner ile sonradan gelen şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavganın bitmesinden sonra tarafların araçlarıyla kavganın olduğu yerden ayrıldıkları, Güner, Caner ve Gökhan’ın araçla Beylikdüzüne gittikleri, Güneri’in tüfek alarak tekrar araca bindiği ve daha önceden kavga ettikleri Mert Özdağ’ı gördükleri bunun üzerine de Caner ile Güner’in araçtan inerek Mert Özdağ’ı darp etmeye başladıkları anlatıldı. İddianamede Gökhan’ın kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ve olay yerinden ayrılıp gittiği, kavga sırasında Güner’in olay yerine birlikte geldikleri 34 HA 2212 plakalı aracın yanına giderek aracı çalıştırdığı ve Mert’e çarpmak amacıyla hızla Caner ve Mert’in üzerine sürdüğü belirtildi. Aracın geldiğini gören Mert’in kenara çekildiği, aracı göremeyen ve Güner’in arkadaşı olan Caner’in ise aracın altında kaldığı, şüpheli Güner’in araçla Caner’in üstünden geçtiği, bu sırada Mert’in olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Güner’in daha sonra aracı durdurarak yerde yatan şahsın yanına geldiğinde yatan şahsın kendi arkadaşı olan Caner olduğunu gördüğü ve Caner’i araca bindirip hastaneye götürdüğü ancak Caner’in yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma savcısı, Mert Özdağ’a ’öldürmeye teşebbüs’ ve maktul Caner Coşkun’a yönelik ’Olası kastla insan öldürme’ suçlarından iddianame hazırladı.