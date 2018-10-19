Kaya Muzaffer Ilıcak: “Kitap okumak ve spor yapmak uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tutuyor”

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu, gençleri bağımlılık konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. DUMESF Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi'nde katıldığı seminerde açıklamalarda bulundu. Ilıcak, Türkiye'de giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için yoğun bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

“Faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”

Uyuşturucuyla mücadelede, 'Tek çare Spor' sloganıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde etkin sonuçlar alınabilmesini amaçladıklarını da belirten Ilıcak, "Anayasanın 58. maddesinin 'Devlet, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar konusunda gerekli tedbirleri alır' hükmüne uygun olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

“Gençleri ve aileleri bilinçlendiriyoruz”

Ilıcak, uyuşturucu maddelerle mücadele etmeyle ilgili Türk halkını bilinçlendirdiklerini söyleyerek, "Bu büyük sorunla mücadelede toplumun tüm kesimlerine özellikle antrenörlere, ailelere, eğitimcilere ve sivil toplum örgütlerine büyük görev düşmektedir. Ayrıca başta çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi olmak üzere tüm halkımızı bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirecek eğitim konferansları, müsabaka organizasyonları gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

“Uyuşturucu bağımlılığı artık 7'li yaşlara düştü”

Türkiye'de 7'li yaşlara düşen uyuşturucu bağımlığının spor ile yenilebileceğini ifade eden Muzaffer Ilıcak, sporun genç nesiller için hayatlarının ilerleyen dönemlerinde önemli olduğunu vurguladı. Ilıcak, “Uyuşturucu ile mücadelenin aile yapısı, öğrencilerin öğretmen ilişkisinin ve spor ile başarılacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız”

Kitap okumanın da uyuşturucu bağımlılığından kurtulma yolunda bir kurtarıcı olduğunu kaydeden Ilıcak, “Hep birlikte yerel yönetimlerle uyuşturucuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunun yanında aile sevgisi ile kitap okumayla iyi insanları ancak spora alıştırmakla olabileceğine inanıyoruz. Çocuklarımız okul döneminde boş zamanları olmadan ders çalışıyorlar” diye konuştu.

“Arkadaşlarını iyi seçmek zorundalar”

Gençlerin seçtikleri arkadaş çevresinin de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kaya Muzaffer Ilıcak, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarını iyi seçmek zorundalar. Tanımadığı insanlar ile asla konuşmamalılar. Hayatını temiz yaşayabilmek için temiz arkadaşlar bulmak zorunda. Her çocuğumuz mutlaka kitap okumalı. Aileleri ile zaman geçirmeli. Aile de çocukları ile zaman geçirmeliler. Yabancı gördükleri kişiler ile onlardan en ufak bir şey almamalılar.”

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, daha sonra yaklaşık 500 sporcu ve antrenöre konferans verdi. Başkan Ilıcak, özellikle gençler için arkadaş seçiminin çok önemli olduğunu, kötü arkadaş ve kötü çevreden uzak durmanın uyuşturucudan korunmada en etkili yol olduğunu ifade ederek, seminerlerin ve spor yönlendirmelerinin eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli şehirlerde devam edeceğini belirtti.