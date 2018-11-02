Kaya Muzaffer Ilıcak'tan 'Uyuşturucu ve Dopingle Mücadele' semineri

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla Amasya'da 'Uyuşturucu ve Dopingle Mücadele' semineri düzenledi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde ve üniversitelerde Uyuşturucu ile mücadele seminerleri veren Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu tarafından gençleri uyuşturucu ve dopingden uzak tutmak, onları spora yönlendirmek, topluma kazandırmak ve başarılı sporcular olmasını sağlamak amacıyla Amasya Macit Zeren Fen Lisesi konferans salonunda daha sonra da Amasya Gençlik Merkezi'nde gençlere Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak tarafından 'Uyuşturucu ve Dopingle Mücadele' semineri düzenlendi.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek'le görüşen Ilıcak, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş'i, Amasya Gençlik Merkezi Müdürü ve Çorum Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu İl Başkanı ile beraber ziyaret ederek plaket takdim ettiler.

Macit Zeren Fen Lisesi'nde gençlerle sohbet şeklinde geçen seminere gençlerin de ilgisi yoğundu. Bu okuldan sonra Amasya Gençlik Merkezinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi bünyesinde spor hayatlarını sürdüren güreşçilerle bir araya gelen Ilıcak, burada da gençlerle başarılı bir sporcu olabilmenin, güzel ahlaka, milli ve manevi değerlere sahip olmaya zararlı ve kötü alışkanlıklardan, dopingle ilgili her türlü maddeden uzak durmaya ve çok çalışmaya bağlı olduğunu söyledi.