Kayabaşı’nda stoklar azaldı

Bölgedeki arsa stokları azalırken, bitmiş projelerdeki daireler hızla satılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Emlak Konut Evleri Kayaşehir’de yapı standartları ve teslim süreçlerine göre 5 bin -7 bin 500 TL arasında değişen metrekare satış değerleri gözleniyor. Emlak Konut Evleri ise 3 bin 500 TL ortalama metrekare fiyatıyla TOKİ, Emlak Konut, Başakşehir Belediyesi ve özel sektörün katkıları ile ev almak isteyenlere büyük bir alım fırsatı sunuyor.

Yapılan açıklamada, Kayabaşı; yerleşim ve yaşam sürecinin başladığı Başakşehir Emlak Konutları-3 ’ün yanı başında başlayan Avrupa’nın en büyük botanik bahçe düzenlemesine sahip. 370 bin metrekare alan üzerinde kurulacak şehir parkında; bisiklet, yürüyüş, koşu parkurları, spor alanları, doğal göletler, seyir terasları, ailelerin vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri pek çok alana sahip olunacak.

Ayrıca, kent meydanı, kamu kurumları, kongre merkezleri, nikah sarayları, ibadethaneler, spor alanları, kafeler, restoranlar ve mağazalardan oluşacak. Metro, tramvay ve İETT gibi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanırken; genel hastane, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, nöroloji ve ortopedi hastanesi, kalp hastanesi, psikiyatri hastanesi, fizik tedavi hastanesi gibi 8 farklı hastaneden oluşan toplam 2 bin 680 yataklı dev sağlık kenti Başakşehir-İkitelli’de yer alacak.