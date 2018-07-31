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31 Temmuz 2018 14:22

Kaybolan Suriyeli çocuk polis tarafından bulundu

İstanbul’da kaybolan önceki gün kaybolan Suriyeli çocuk, polis ekiplerince kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan Suriyeli çocuk polis tarafından bulundu

31 Temmuz 2018 14:22


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Suriye vatandaşı Said Bardan’ın ailesiyele Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir saatçiden alışveriş yaparken 6 yaşındaki oğlu Kalad’ın kaybolduğu ihbarını aldı. Alınan ‘kayıp’ ihbarı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, ana caddenin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek kayıp çocuğun izini sürdü. Polis, kamera görüntülerinden Suriyeli kayıp çocuğun tek başına Edirnekapı istikametine doğru yürüdüğünü belirlemesi üzerine söz konusu istikametteki ilçelerin Çocuk Büro Amirliklerine bilgi verildi. Bölgede aileyle birlikte çalışmalarına devam eden polis, aynı gece saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa’da verilen eşkale benzer bir çocuğun bulunduğu ve Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine götürüldüğü bilgisi üzerine söz konusu ilçeye hareket etti.


Bulunan çocuğun, kayıp olarak aranan Suriyeli Kalad Badran olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından çocuk Badran ailesine teslim edildi.




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