Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli çıkışı Sancaktepe TEM bağlantı yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda 34 LZ 2089 plakalı otomobilin sürücüsü Satı Olgunsoy direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biranda kayarak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücü Olgunsoy hafif yaralandı. Otomobil ise olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Satı Olgunsoy, “araba kaydı, bariyerlere vurdum. Ardından araba ters döndü. Yer kaygandı. Araçta bir tek ben vardım. Sinop’tan geliyordum” dedi.